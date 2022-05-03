Керівник розвідки розповів, чи становить Придністров'я небезпеку для України

Придністров'я не є серйозною загрозою для України.

Проте цей регіон можуть використати російські окупанти для дестабілізації ситуації в Румунії, Молдові та Україні.

Про це розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю НВ.

"Придністров'я для них у військовому плані — величезна проблема. Є територія, яку вони повністю контролюють. Проте у них не має до неї жодного підходу. Кордон з одного боку з Молдовою, з іншого — з Україною. І як би вони там не кричали, нічого серйозного вони там зробити не можуть. Ті підрозділи, які перебувають у Придністров'ї, — це і є вся їхня сила, а їх приблизно 1,3 тис. людей. Це російські офіційні війська у цьому регіоні. Більшою частиною вони охороняють склади у населеному пункті Ковбасне. Меншою — радіоцентр у селищі Маяк, і стоять у Тирасполі", - сказав Буданов.

Він також додав, що Придністров'я не є великою загрозою для України.

"Але це фактор дестабілізації в усьому цьому регіоні: для Румунії, для Молдови і для нас", - наголосив голова ГУР.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що усе, на що росіяни витрачали гроші, — це показувати велич російської армії у світі. Зараз усі побачили — нема жодної величі.

Читайте також: