Керівник руху “Атеш”: ми у себе вдома, і не дозволимо окупантам з нас знущатися

Керівник одного з найбільш відомих осередків опору на окупованих територіях, партизанського руху “Атеш”, вийшов на зв’язок з українськими журналістами та розповів про деякі подробиці боротьби проти російських окупантів.

Серед іншого в інтерв’ю, яке представник “Атеш” дав виданню NV, повідомляється про причетність агентів руху до реалізації успішних операцій ЗСУ з ураження цілей в окупованому Криму.

“У вересні 2023-го ми навели ракетний удар по Севастопольській бухті, що призвело до знищення великого десантного корабля “Мінськ” та підводного човна “Ростов-на-Дону”. 22 вересня 2023 року агенти Атеш координували наведення удару по штабу Чорноморського флоту. Внаслідок цієї операції було знищено частину будівлі та завдано значних втрат російським військовим, включаючи командування… Ми в себе вдома і не дозволимо окупантам над нами знущатися”, – заявив лідер “Атеш”.

За словами чоловіка, що назвався журналістам ім’ям Ельдар, в результаті активної та наполегливої роботи протягом останніх двох років мережа агентів “Атеш” поширилася з Криму на всі тимчасово окуповані території, а також на російські регіони та міста, зокрема Москву, Санкт-Петербург, Тольятті, Перм, Анапу, Єйськ та багато інших. А кількість активних учасників руху за той самий час збільшилася з десяти до майже 2000.

Заявляється, що окрім Сил оборони “Атеш” діє у координації з іншими партизанськими рухами, такими як “Маріуполь. Спротив” та “Бердянська партизанська армія”. Основними напрямками діяльності підпільників є зрив військових операцій та логістики РФ, ідеологічна боротьба проти окупаційної влади та формування осередків спротиву для допомоги ЗСУ під час деокупації.

“Останнім часом на окуповані території відправили багато нових груп працівників ФСБ. Центральний офіс ФСБ у Москві вкрай незадоволений роботою місцевих управлінь. Зростаючий опір серед українців та кримських татар дуже їх турбує. Окупанти активно протидіють руху, застосовуючи репресії. Вони намагаються виявити агентів і придушити діяльність “Атеш”, проте це їм не вдається”, – підкреслив співрозмовник NV.