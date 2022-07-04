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Керівник української розвідки розповів, чи нападе Білорусь на Україну найближчим часом

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Керівник української розвідки розповів, чи нападе Білорусь на Україну найближчим часом

Фото: Міноборони Білорусі

Поки немає ознак того, що Білорусь готується до нападу на Україну.

Якщо для українців буде реальною загроза наступу, розвідці про це буде відомо. 

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова ГУР МО Кирило Буданов. 

"Це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як розпочалися перші дії. На цьому етапі загрози від білоруської армії для України не існує", - сказав Буданов. 

Очільник ГУР МО також переконує, що в найближчій перспективі для України немає загрози з боку Білорусі. 

"В найближчій не буде. Щойно вона з'явиться, повірте, ми будемо майже тієї ж миті про це знати", - сказав Буданов. 

Нагадаємо, Буданов розповів про плани Росії у війні проти України.

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