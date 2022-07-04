Керівник української розвідки розповів, чи нападе Білорусь на Україну найближчим часом

Поки немає ознак того, що Білорусь готується до нападу на Україну.

Якщо для українців буде реальною загроза наступу, розвідці про це буде відомо.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова ГУР МО Кирило Буданов.

"Це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як розпочалися перші дії. На цьому етапі загрози від білоруської армії для України не існує", - сказав Буданов.

Очільник ГУР МО також переконує, що в найближчій перспективі для України немає загрози з боку Білорусі.

"В найближчій не буде. Щойно вона з'явиться, повірте, ми будемо майже тієї ж миті про це знати", - сказав Буданов.

Нагадаємо, Буданов розповів про плани Росії у війні проти України.

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