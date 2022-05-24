Керівник української розвідки розповів, хто в Росії може здійснити держпереворот і як усунуть Путіна

Керівник української розвідки розповів, хто в Росії може здійснити держпереворот і як усунуть Путіна

У Росії не буде відкритого державного перевороту.

Проте фінансові еліти, які втратили частину своїх статків через західні санкції можуть здійснити тіньовий переворот.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

На думку керівника української розвідки, найближче оточення Путіна, яке втратило свої гроші через санкції, ймовірно вже шукає заміну диктатору. Там вважають, що якщо вони приберуть Путіна, звинувативши його у війні, то Захід може погодитись зняти санкції з Росії.

Водночас більшість російських військових підтримують "спецоперацію", проте не хочуть більше воювати через великі втрати російської армії. Російські спецслужби теж підтримували війну РФ проти України, щоб приховати масові розкрадання грошей, які мали бути спрямовані на формування російської агентурної мережі в Україні. Вони планували за три дні взяти Київ, а за десять днів закінчити "спецоперацію". Натомість російські бізнесмени, які усвідомлюють свої втрати хочуть закінчити війну.

"Вони втрачають гроші, а це величезні гроші. Тому вони виступають проти. Проте відкрито вони не наважуються про це говорити саме Путіну. Між собою такі розмови ведуться. Такі розмови йдуть навіть між бізнесом і силовиками, між бізнесом та політиками. Це все є", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, у 2023 році Володимир Путін вже не буде президентом РФ. Його на тлі заяв про те, що він втрачає контроль над владою через хворобу, відправлять у санаторій для лікування "з якого він вже не вийде як лідер Росії".

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