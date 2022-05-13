Керівник української розвідки розповів про хворобу Путіна та коли в Україні закінчиться війна

Керівник української розвідки розповів про хворобу Путіна та коли в Україні закінчиться війна

Диктатор Володимир Путін хворий на рак, через те у РФ уже готують державний переворот.

Також війна в Україні може закінчитись до кінця 2022 року.

Про це керівник української розвідки Кирило Буданов сказав у інтерв'ю Sky News.

За його словами, російський диктатор має складне онкологічне захворювання, а у Кремлі уже відбувається державний переворот, метою якого є повалення режиму Путіна.

Буданов також зазначив, що війна в Україні переломного моменту досягне у серпні, а до кінця 2022 року може закінчитись.

"Перелом буде у другій половині серпня. До кінця цього року буде завершено більшу частину активних бойових дій. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим", - сказав Буданов.

Голова української розвідки зазначив, що тактика РФ на сході України суттєво не змінилась і там російська армія також зазнає важких втрат. Буданов запевняє, що в України є інформація про плани російських окупантів.

Як зазначає видання, саме Буданов правильно передбачив, коли відбудеться російське вторгнення, коли інші в уряді України були публічно налаштовані скептично, і тепер він каже, що впевнений у передбаченні завершення війни.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили актуальну інформацію щодо ситуації на основних напрямках Донбасу.

Читайте також: