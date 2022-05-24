Керівник української розвідки розповів, як і коли Путін ухвалив рішення про початок війни

Керівник української розвідки розповів, як і коли Путін ухвалив рішення про початок війни

Президент-диктатор Володимир Путін мав кілька варіантів дій щодо України перед повномасштабним вторгненням 24 лютого.

По обіді 23 лютого він ухвалив остаточне рішення про напад на Україну і обрав відкриту агресію. Керівник розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав це "абсолютно безглуздим, як то кажуть, тваринним варіантом".

Про це керівник головного управління розвідки сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Путін ухвалив остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23-го числа. До обіду 23-го числа йшли ще певні вагання, підготування і так далі. До цієї дати він міг використати будь-який варіант", - сказав Буданов.

За його словами, російський диктор ухвалював рішення особисто і ніхто особливого впливу на це не мав.

"В день початку війни він (Путін - Ред.) особисто вивів на зв'язок командувачів усіх угруповань, заслухав формальну доповідь про готовність до початку і формально особисто дав команду на початок воєнної агресії", - наголосив очільник ГУР.

Буданов каже: Путін вірив, що не пізніше, ніж на третю добу вдасться захопити адмінбудівлі Києва, а не пізніше, ніж на десяту добу завершити активну воєнну фазу - повністю знищити будь-який спротив.

Він пояснив, що влада заздалегідь не інформувала суспільство про те, що Росія готує напад, аби не спричинити паніку.

"Щоб не спричинити завчасної паніки, яку дуже хотіла досягти Росія в Україні, щоб не було значних коливань курсу валют, відтоку капіталу, інвестиційний клімат, щоб тримався хоч якось і інші економічні аспекти", - пояснив Буданов.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 90-й день Ворог обстрілює ЗСУ уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Детальніше про ситуаю на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 24 травня.

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