"Керівникам" Херсонської області, яких призначили окупанти, повідомили про підозру в держзраді

"Керівникам" Херсонської області, яких призначили окупанти, повідомили про підозру в держзраді

Йдеться про "голову" Херсонської обладміністрації та "голову" Херсонської міської адміністрації.

СБУ оголосила про підозру у держзраді двом громадянам, яких військові РФ призначили "керівниками" Херсона та області.

Про це йдеться на сторінці СБУ Херсонської області у Facebook.

"Після тимчасової окупації Херсона у російських військових виникли труднощі із пошуком та "призначенням" на керівні посади місцевих колаборантів, оскільки більшість населення має проукраїнську позицію. Вони обрали тих людей, які мають колишній досвід роботи в різних структурах міста та області. Такою особою виявився житель м. Києва, який до 1991 року мешкав у Херсоні. Саме його російські окупаційні війська 26 квітня 2022 року оголосили "керівником міської адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Цього ж дня військові РФ призначили "керівником Херсонської обласної адміністрації" ексочільника Херсона з проросійськими поглядами. Від початку повномасштабної війни він підтримав російську окупацію Херсона та очолив так званий "комітет порятунку за мир і порядок". Крім того, організовував мітинги на підтримку російської окупації.

За вчинене обом фігурантам у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 ККУ ("державна зрада"), за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури, оголошено про підозру у державній зраді. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські окупанти в Херсоні представили так званих “нових” голову ОДА та мерії – ними стали Володимир Сальдо та Олександр Кобеця. Окупанти провели "нараду", на якій представили незаконне керівництво області.

Раніше радник керівника ОПУ Михайло Подоляк запевнив, що на півдні України, зокрема на Херсонщині, не буде ні заморожування конфлікту, ні тимчасової окупації, ні будь-яких псевдореспублік. Влада знає, як звільнятимуть ці території.

А президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів із Росією, зокрема у разі проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях.

Що зараз відбувається в Херсоні та які плани в російських окупантів – "Нічна варта"

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