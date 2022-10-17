Керівники німецької розвідки говорять про "оголошення війни" Путіним Заходу - Spiegel

У розвідці ФРН припускають можливість політичних вбивств у Німеччині.

Керівництво німецької розвідки говорить про "оголошення війни" Путіним Заходу.

Керівники Федеральної розвідувальної служби, Управління із захисту конституції та військової контррозвідки застерегли від подальших дій Росії. Вони додають, що політичні вбивства в Німеччині також можливі.

Про це повідомляє Spiegel.

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"Дії Путіна є "оголошенням війни всьому вільному, демократичному світу", - заявив голова Федеральної розвідувальної служби (BND) Бруно Каль.

"Системне суперництво, що тліло, перетворилося на відкриту боротьбу", - заявив президент Служби захисту конституції Томас Гальденванг.

Обидва керівники відомств виступили на слуханнях у Бундестазі.

Раз на рік парламентський контрольний орган, який зазвичай засідає лише в закритому режимі, збирається публічно і запитує у трьох керівників федеральних розвідувальних служб - Федеральної розвідувальної служби (BND), Федеральної служби захисту конституції (BfV) і Служби військової контррозвідки (MAD) - їхню оцінку поточної ситуації, що склалася в країні.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр РФ Альфред Кох, який останні роки проживає за кордоном, заявив, що президента Росії Володимира Путіна можуть ліквідувати західні спецслужби, використавши сценарій, за яким вбили терориста та лідера міжнародної ісламської терористичної організації "Аль-Каїда" Осаму бен Ладена.

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