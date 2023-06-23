Керівників деяких адміністрацій звільнять: Шмигаль розповів про відповідальність за поганий стан укриттів

На початку наступного тижня відповідний указ буде запропонований Кабміну для голосування.

Прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль заявив, що по деяких областях будуть ухвалені кадрові рішення через поганий стан укриттів.

Про це він повідомив у рамках єдиного телемарафону.

"По деяких районах, по деяких областях будуть ухвалені кадрові рішення. Це будуть рішення і про звільнення відповідних керівників відповідних адміністрацій, також будуть догани. Все ці речі ми зараз опрацьовуємо. Буквально на початку наступного тижня вони будуть запропоновані Кабінетом міністрів у вигляді відповідних указів", - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що на засіданні РНБО вирішили покарати винних у незадовільному стані бомбосховищ.

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