Керівників деяких адміністрацій звільнять: Шмигаль розповів про відповідальність за поганий стан укриттів

На початку наступного тижня відповідний указ буде запропонований Кабміну для голосування.
Прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль заявив, що по деяких областях будуть ухвалені кадрові рішення через поганий стан укриттів.
Про це він повідомив у рамках єдиного телемарафону.
"По деяких районах, по деяких областях будуть ухвалені кадрові рішення. Це будуть рішення і про звільнення відповідних керівників відповідних адміністрацій, також будуть догани. Все ці речі ми зараз опрацьовуємо. Буквально на початку наступного тижня вони будуть запропоновані Кабінетом міністрів у вигляді відповідних указів", - наголосив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що на засіданні РНБО вирішили покарати винних у незадовільному стані бомбосховищ.
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