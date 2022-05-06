Кермувала з простреленими ногами: 15-річна дівчина під обстрілами вивезла поранених із Попасної (відео)

15-річна українка сіла за кермо автомобіля та вивезла кількох важко поранених дорослих із Попасної в Луганській області до Бахмута на Донеччині.

За словами дівчини, дорогою їхня автівка потрапила під обстріл, і вона отримала поранення ніг, однак попри біль продовжила їхати.

"А як ти ухвалила таке рішення, ти ж ще маленька?" - спитали у дівчини.

"Просто потрібна була термінова допомога, аби не втратити багато крові. У нас там лежали міни в шаховому порядку, там проїхати неможливо було, але я якось проїхала машиною, і далі там труп жінки лежав і стовп. Я це теж проїхала і потім поворот праворуч і нас обстріляли, мені ноги. Я нічого не могла зробити, машина заглухла, я ледве її завела. Але машина потім все одно заглохла через те що акумулятор прострелила куля", - розповіла 15-річна.

Вона додала, що їхала, наскільки могла, було дуже боляче.

"Але все ж таки, хоча б якось. Я ж не кинула б їх під обстрілами", - сказала дівчина.

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