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Керованою авіабомбою росіяни ударили по пункту переливання крові: є загиблі — Зеленський

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Керованою авіабомбою росіяни ударили по пункту переливання крові: є загиблі — Зеленський

Після влучання авіабомби у центр переливання крові на Харківщині почалася пожежа / Фото: Володимир Зеленський

Ворог завдав удару по території Куп’янської громади на Харківщині.

Увечері в суботу, 5 серпня, російські терористичні війська завдали підлого удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на офіційному Telegram-каналі.

“Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині. Є загиблі та поранені. Мої співчуття! Наші рятувальники ліквідовують пожежу”, - йдеться у повідомленні.

За словами українського президента, цей воєнний злочин говорить усе про російську агресію.

“Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя”, - наголосив він.

Новина доповнюється

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Дата публікації
Перегляди
401
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