Керованими Шахеди" можуть бути на відстані до 150 км: експерт розкрив несподівану деталь

Керованими "Шахеди" можуть бути на відстані до 150 км.

Війська РФ можуть керувати "Шахедами" в режимі реального часу лише на відстань до 150 км. Такий керований дрон “маломаневровний”. Він може атакувати великі цілі, але з невеликими швидкостями.

Про це розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі “Еспресо”.

"Вкотре хочу наголосити, що керованими "Шахеди" можуть бути лише на відстані до 150 км. Ворог активно розбудовує стаціонарні пускові майданчики навколо України і на тимчасово окупованих територіях. Їм потрібна якісна система запуску з можливістю отримувати зв’язок і завдавати ударів. Втім, лише на відстані до 150 км", - розповів Храпчинський.

За словами експерта, решту відстані БпЛА може змінювати координати, або вносити правки до польоту, але вести безпілотник в режимі реального часу вже не можна. Також окупанти реалізують програму mesh-модемів.

"Це умовно, коли у вас великий будинок або офіс, ви ставите один wi-fi роутер, який розповсюджує безпосередньо wi-fi, а для посилення сигналу в окремих кімнатах додатково ставите ретранслятори. "Шахеди" зараз можуть виконувати роль ретрансляторів, а базова станція може розташовуватися на ТОТ або на території Росії. Втім, знову ж таки ми говоримо про 150 км”, - пояснив авіаексперт.

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін каже, що росіяни знайшли спосіб протидії дронам-перехоплювачам ЗСУ, різко змінювати висоту, ухиляючись від ураження. Суть російської адаптації полягає у використанні дешевих та примітивних сенсорів. Вони виконують лише одну функцію: у разі виявлення будь-якого стороннього дрона поблизу, вони подають сигнал про миттєву і різку зміну висоти.

