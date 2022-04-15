Керували амбіції та почуття "образи" на Захід: у ЦРУ озвучили причини рішення Путіна напасти на Україну

Керували амбіції та почуття "образи" на Захід: у ЦРУ озвучили причини рішення Путіна напасти на Україну

Директор ЦРУ зазначив, що робота, яку виконують розвідслужби США, а також та інформація, яку вони надають владі України, є "життєво важливими" для боротьби з російською агресією.

Американські розвідслужби ще восени 2021 року почали отримувати "тривожну та детальну" інформацію про плани Володимира Путіна розпочати широкомасштабне вторгнення в Україну.

Про це розповів директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Голос Америки.

За словами очільника ЦРУ, Путіним керували амбіції, а також почуття "образи" на Захід і незахищеність свого становища.

Бернс також зазначив, що робота, яку виконують розвідслужби США, а також та інформація, яку вони надають владі України, є "життєво важливими" для боротьби з російською агресією. Він також наголосив, що його жахають ті військові злочини, які російські війська скоюють в Україні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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