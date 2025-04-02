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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Харків масовано атакували БпЛА — у місті пролунало щонайменше 15 вибухів: постраждала дитина

Вибухи пролунали у Холодногірському районі міста.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу Харкова / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

У Харкові в ніч проти 2 квітня під час масованого обстрілу ударними безпілотниками пролунало щонайменше 15 вибухів.

Про це йдеться у повідомленні голови ОВА Олега Синєгубова.

«Харків під масованою атакою ворожих дронів. В місті пролунало щонайменше 15 вибухів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів БпЛА типу «Шахед» сталося влучання в приватний будинок. Також наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 м.кв. і будівля на площі 500 м.кв.

Очільник Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті атаки було поранено двоє людей.

«Всього по Харкову було здійснено 12 ударів ворожими БПЛА, усі по Холодногірському району. Наразі є інформація про двох постраждалих, один з яких — дитина», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки безпілотників зросла до трьох осіб, поранення отримали 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка. 

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 2 квітня пролунали вибухи.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 2 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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