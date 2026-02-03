- Дата публікації
Харків під російською атакою: куди вдарила балістика
У Харкові зафіксовано удар балістичною зброєю по Слобідському району та влучання ворожого дрона «Молнія» у центрі міста.
У Харкові в ніч проти 3 лютого 2026 року пролунала серія вибухів. За попередніми даними, ворог завдав удару балістичною зброєю — зафіксовано влучання у Слобідському районі міста.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, деталі щодо наслідків атаки наразі уточнюються.
Крім того, у центрі Харкова зафіксовано влучання ворожого дрона типу «Молнія». Станом на зараз інформації про постраждалих немає. Дані про можливі пошкодження інфраструктури ще збираються.
У Харкові продовжують лунати вибухи.
“Ще один ракетний удар по Харкову і також по Слобідському району! Також на місто йде масована атака ворожих дронів та ракет. Будьте обережні!”, - пізніше додав Терехов.
Офіційні служби працюють на місцях подій. Мешканців закликають залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, що раніше росіяни атакували у Харкові тютюнову фабрику відомої компанії.
На фабриці виникла масштабна пожежа. Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції.