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Харків у вогні: на місці "прильоту" "Шахеда" здійнялася пожежа
Ворог вкотре атакує Харків.
У Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу «Шахед». Є загоряння на місці «прильотів».
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
«Попередньо без постраждалих. Інформація уточнюється. Профільні служби працюють на місці», — повідомив Синєгубов.
Раніше йшлося про те, що атаки на Харків подвоїлися і посилилися. Лише в березні пошкоджено 219 будинків, але місто продовжує триматися.
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