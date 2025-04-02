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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1423
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1 хв

Харків у вогні: на місці "прильоту" "Шахеда" здійнялася пожежа

Ворог вкотре атакує Харків.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Харків у вогні: на місці "прильоту" "Шахеда" здійнялася пожежа

Ворог вкотре атакує Харків "Шахедами" / © ТСН.ua

У Київському районі Харкова зафіксовано влучання БпЛА типу «Шахед». Є загоряння на місці «прильотів».

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

«Попередньо без постраждалих. Інформація уточнюється. Профільні служби працюють на місці», — повідомив Синєгубов.

Раніше йшлося про те, що атаки на Харків подвоїлися і посилилися. Лише в березні пошкоджено 219 будинків, але місто продовжує триматися.

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