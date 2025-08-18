Харків вночі атакували БпЛА: в місті пролунали вибухи

Харків атакували БпЛА

В ніч проти 18 серпня у Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне, з посилання на своїх кореспондентів.

У повідомленні вказується, що всього в місті було зафіксовано щонайменше чотири вибухи.

Перед вибухами Повітряні сили повідомляли, що у напрямку міста рухаються ворожі ударні безпілотники.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що влучання безпілотників було зафіксовано в Індустріальному районі.

«Один із ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Інформація щодо інших наслідків та можливих постраждалих уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 18 серпня у Сумах пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що увечері 17 серпня російська армія атакувала Сумську громаду. Внаслідок вибуху пошкоджено навчальний заклад, але, на щастя, ніхто не постраждав.