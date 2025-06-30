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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Харків зазнав удару новим російським дроном "Черніка": що це за зброя

Російські війська застосували новий безпілотник.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Уперше в Харкові зафіксували атаку новим російським дроном

Уперше в Харкові зафіксували атаку новим російським дроном

В Харкові уперше зафіксовано атаку новим російським дроном «Черніка». Безпілотник пошкодив авто в гаражному кооперативі. Загалом за тиждень місто зазнало 16 атак, є поранені, серед них дитина.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Цей безпілотник має потужність бойової частини, подібну до дрону «Молнія», але вирізняється іншою конструкцією та характеристиками.

В результаті його удару пошкоджень зазнали кілька автівок у гаражному кооперативі. Окрім матеріальних втрат, повідомляється про чотирьох постраждалих, серед яких — одна дитина. На щастя, жоден з випадків не закінчився смертельно.

Атаки зафіксовані в трьох районах Харкова — Немишлянському, Київському та Індустріальному. Постраждали житлові будинки, а також цивільна інфраструктура, включно з підприємствами.

Водночас є й позитивна динаміка. Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (43%) меншою, ніж в середньому по Харківській області. У Ситуаційному центрі наголошують, що це результат ефективної та координованої роботи українських військових, аналітиків і сил ППО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти атакували Харків ворожим дроном типу «Молнія». Удар було зафіксовано по одному з найбільш постраждалих раніше житлових масивів міста.

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