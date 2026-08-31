Багатомільйонне місто у небезпеці: росіяни рвуться вперед, ISW розкрив небезпечні напрямки (мапа)

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

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Російські військові продовжують наступати на декількох напрямках фронту. Найгарячіше залишається на Харківщині, поблизу Борової, на Слов’янському та Костянтинівському напрямках і в районі Добропілля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Ситуація на Харківщині:



Росіяни намагаються закріпитися в центрі Козачої Лопані

Російські війська 29 та 30 серпня продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, однак не мали підтвердженого просування.

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Російське джерело, яке висвітлює діяльність Північного угруповання військ РФ, 30 серпня повідомило, що російські військові намагаються закріпитися в центральній частині Козачої Лопані, що на північ від Харкова, а також активно просуваються в напрямку Білого Колодязя на північний схід від міста.

29 та 30 серпня російські війська також продовжували наступальні дії на Великобурлуцькому напрямку, але не просунулися.

Куп’янський напрямок: ЗСУ мають просування

Українські війська нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку. Водночас російські війська нещодавно здійснили спробу проникнення на напрямку Борової.

Згідно з геолокаційним відеозаписом, опублікованим 30 серпня, українські військові завдали удару по російському військовослужбовцю в північній частині Богуславки, що на північний схід від Борової. За оцінкою ISW, це сталося після російської спроби проникнення на цій ділянці.

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Російське джерело, яке висвітлює діяльність Західного угруповання військ РФ, повідомило, що українські війська одночасно атакують на кількох ділянках уздовж лінії Рідкодуб — Нове, що на південний схід від Борової. Таким чином, ЗСУ намагаються розширити сіру зону та виявити слабкі місця в російській обороні.

Сумська область: Росія заявила про «захоплення» трьох населених пунктів

Росія заявила про захоплення трьох населених пунктів, однак українські військові спростували ці твердження та заявили про контроль над ними.

30 серпня російське Міноборони заявило, що підрозділи 22-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу та 15-го окремого танкового полку 69-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії нібито захопили Садки та Великий Прикіл.

Водночас українське Курське угруповання військ спростувало цю інформацію, наголосивши, що Садки та Великий Прикіл залишаються під контролем України.

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Крім того, джерело, яке повідомляє про дії російського Північного угруповання військ, заявило, що російські сили не контролюють і Храпівщину. Напередодні, 29 серпня, Міноборони РФ стверджувало, що окупанти нібито захопили цей населений пункт.

Яка ситуація на Донеччині:

Лиманський напрямок: українці контратакують

Українські війська нещодавно просунулися і на Слов’янському напрямку. Згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 29 серпня, українські військові просунулися на схід від Новоселівки, що на північний захід від Лимана.

Російське джерело, яке висвітлює діяльність Західного угруповання військ РФ, стверджує, що ситуація на Лиманському напрямку стала більш динамічною після серії українських контратак у цьому районі.

Костянтинівський напрямок: росіяни намагаються проникнути в тил

Російські війська продовжують спроби проникнення на українські позиції в тактичному районі Костянтинівка — Дружківка.

Згідно з геолокаційним відеозаписом, опублікованим 28 серпня, українські військові завдали ударів по російських позиціях у південній та центральній частинах Довгої Балки, що на південь від Костянтинівки. За оцінкою ISW, це сталося після російських спроб проникнення на цій ділянці.

Водночас російські війська завдали удару по українській позиції в північній частині Степанівки, що на південний захід від Костянтинівки. Відповідні геолокаційні кадри були опубліковані 27 серпня. Це свідчить про те, що російські війська не змогли закріпитися у Степанівці, попри попередню оцінку ISW.

Ситуація біля Костянтинівки. Мапа: ISW / © Інститут вивчення війни (ISW)

Добропільський напрямок: РФ заявляє про «захоплення» Рубіжного

29 та 30 серпня російські війська продовжували наступальні дії в тактичному районі Добропілля, однак підтвердженого просування не зафіксовано.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нібито захопили Рубіжне, що на північний схід від Добропілля.

Російський військовий блогер також стверджував, що окупанти просунулися на південний захід від Кучерового Яру, що на північний схід від Добропілля.

Покровський та Новопавлівський напрямки

29 та 30 серпня російські війська продовжували наступальні операції на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Окупанти атакували переважно на північний схід від Новопавлівки, однак підтвердженого просування не мали.

30 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські військові завдали удару по командному пункту російських безпілотників поблизу окупованого Чумацького. Населений пункт розташований на схід від Новопавлівки, приблизно за 15 км від лінії фронту.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, російські військові готуються до масштабного наступу у напрямку Лимана, на північний схід від Слов’янська. Армія РФ накопичує особовий склад і техніку.

Тим часом очільник Кремля уже в 15-те встановив дедлайн щодо захоплення Донбасу. Нова дата — до 31 грудня 2026 року. Втім, військове командування просить російське керівництво перенести на 31 березня 2027 року, оскільки називає цей термін нереалістичним.

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