Війна
132
2 хв

«Харош бігати від армії – час літати!»: Мадяр оголосив масштабний набір до Сил Безпілотних Систем - 15 тисяч вакансій Актуально

«Харош бігати від армії – час літати!»: Мадяр оголосив масштабний набір до Сил Безпілотних Систем - 15 тисяч вакансій

© МАДЯР

Командувач Сил Безпілотних Систем Роберт «Мадяр» Бровді в креативному ролику «Харош бігати від армії – час літати!» заявив про розширення СБС до 5% від українського війська та оголосив масштабний набір рекрутів: 12 підрозділів відкрили понад 15 тисяч вакансій, половина яких – спеціальності з мирного життя.   

«СБС – це система, що працює, і її слід масштабувати. Прийшов час нарощування застосування. Нас стане 5%. Дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Оголошую набір до складу СБС. Понад 15 000 вакансій, половина з яких – спеціальності з мирного життя. Електроніки та програмісти. Конструктори та проєктні менеджери. Майстри на всі руки та звісно – оператори дронів. Ти потрібен тут і зараз. Харош бігати – час літати, стираючи окупанта. Набирай три літери в інтернеті – СБС. І приєднуйся до одного з 12 підрозділів «птахів», - звернувся «Мадяр» до українців. 

Він наголосив, що хоча СБС становлять лише 2% від війська, кожна третя знищена ціль – на їхньому рахунку.

«Дрон став основним засобом сучасної війни. Хробак суне та лягає у промислових об’ємах. За 4 місяці – 113 307 підтверджених знищених цілей на рахунку СБС. Техніка не має шансів. НПЗ горять регулярно. Бензин на болотах стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта швидкозгореними. СБС – всього 2% війська. Але кожна третя ціль знищена СБС. Кожен третій хробак відспіваний СБС. А буде – кожний другий», - наголосив «Мадяр». 

Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням.

Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332

132
