Операція ЗСУ в Бєлгородській області: Зеленський пояснив мету

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Станом на сьогодні понад 67 тисяч військових РФ перебувають на Курському напрямку. Вони закінчували це переміщення для наступу на Сумський напрямок.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

За його словами, для того, щоб змінити плани ворога і не допустити вторгнення, ЗСУ наважилися на операцію у Бєлгородській області.

Реклама

«Треба було трішки змінити їхні (росіян — Ред.) плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Бєлгородським напрямком. Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати росіянам наступальний „кулак“ у тому виді, на який вони розраховували», — каже глава держави.

Президент зазначив, що на Бєлгородському напрямку «відбувається багато атак».

«Найбільше атак, у середньому, саме на тому напрямку. Зранку в мене була зустріч із Сирським, Гнатовим, Драпатим. Вони мені детально доповідали, що у нас відбувається, де є проблеми, де є успіхи», — зазначив він.

На його думку, кроки України щодо Бєлгородського напрямку правильні, щоб змусити росіян не зробити один «кулак» ні на Харківському, ні на Сумському напрямку.

«Сьогодні це відбувається. Спроб там дуже багато, щоденних. Вони несуть втрати. Найбільші успіхи російської армії були в листопаді минулого року, найшвидше просування. Після цього втрати дуже сильно зростають, просування почало знижуватися. Ми вважаємо, що це момент, коли запрацювало все в повному обсязі. І Курськ, і все запрацювало краще з нашого боку. При всіх існуючих складнощах», — каже Зеленський.

Ситуація на Покровському напрямку

За словами президента, на Покровському напрямку наразі не можна сказати стовідсотково, що там повністю стабілізована ситуація.

«Але просування на Покровському немає. Можна сказати, що стабілізовано, але там складно. Десь вони ще пробують, йдуть запеклі бої в Шевченковому», — сказав він.

Які подальші плани в РФ

На думку Зеленського, що стосується фронту, то тут плани Кремля незмінні — це Сумський, Харківський, Запорізький напрямки, схід України, вихід на кордони Донецької і Луганської областей.

«Це і був їх задум із самого початку війни. Вони дуже намагаються це зробити. Ми не бачимо там сьогодні у них достатніх сил, на Сході і на Запорізькому напрямку. На Харківському і Сумському будуть ще спроби», — попередив він.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав необхідні кроки для завершення війни.