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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1026
Час на прочитання
2 хв

Ходять за ручку і цілуються в губи: полонений росіянин про солдатів КНДР

Окупант поскаржився, що солдати КНДР крадуть у росіян речі і навіть можуть побити.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російські і північнокорейські солдати. Скриншот з пропагандистського відео КНДР

Російські і північнокорейські солдати. Скриншот з пропагандистського відео КНДР

Полонений росіянин поскаржився на союзників з Північної Кореї і розповів, що військові КНДР вступають один з одним у статеві стосунки.

Відео допиту полоненого опублікував український журналіст і військовий Юрій Бутусов.

«Я бачив корейців, на постоялих дворах, і там їх дуже багато, тисячі три-чотири, мабуть. Вони живуть окремо, у них своя окрема їдальня, їх у російську їдальню не пускають, бо росіяни вважають, що вони одне одного ї***ь (займаються сексом між собою — Ред.)», — розповів полонений.

Росіянин стверджує, що північнокорейські солдати нібито не соромляться показувати одностатеві стосунки відкрито.

«Я бачив, як йшли за ручку два корейці, коли ми стояли чекали чергу у їдальню. Перш ніж розійтися, вони поцілувалися. Дуже дико було для мене. Взасос причому. Я спочатку подумав, що це мужик і баба», — говорить полонений окупант.

Крім того, росіянин зазначає, що російські і північнокорейські солдати користуються однією лазнею, але росіяни вважають себе «вищим сортом» і гидують митися разом з корейцями.

«Якщо миється росіянин, корейця туди не пустять», — каже окупант.

Також він поскаржився, що солдати КНДР крадуть у росіян речі і навіть можуть побити.

«Вони нахабні, вони крадуть речі. В один бліндаж навіть забігли, відп****ли пацана, відібрали від нього ноутбук і втекли до себе. А потім хто-чого, вони для нас всі на одне обличчя. Як ми для них», — розповідає полонений окупант про союзників з КНДР.

Нагадаємо, що 11 січня цього року ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів з Північної Кореї.

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