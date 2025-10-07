Полковник ЗСУ пояснив, чому Путін панічно боїться передавання Україні ракет Tomahawk

Роман Світан / © ТСН.ua

Нещодавня заява президента США Дональда Трампа про "майже ухвалене рішення" щодо постачання Україні крилатих ракет Tomahawk викликала миттєву і гостру погрозу з боку Володимира Путіна про погіршення відносин.

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів “24 Каналу”, що страх Кремля перед цією зброєю має цілком практичні підстави.

Чому Tomahawk — це смертельна загроза для РФ

Роман Світан підкреслив, що кожна ракета Tomahawk здатна бути носієм ядерного заряду, що є однією з головних причин паніки диктатора. Проте, навіть неядерні модифікації можуть завдати Росії колосальних збитків.

Експерт пояснив, що Tomahawk є складною ціллю для перехоплення. За його словами, якщо Україні вдасться отримати "кілька сотень Tomahawk", то це означатиме, що:

Економіці Росії можна ставити хрест.

Навіть "кілька десятків" цих ракет дозволять пошкодити більшість військових заводів на території РФ.

"Якщо наша держава отримає кілька сотень Tomahawk, то на російській економіці можна ставити хрест... Можливо, їх не вдасться повністю вивести з ладу, але через пошкодження російська військова машина почне спотикатися. А для нього (Путіна) це майже те саме, що смерть," — зауважив Роман Світан.

Він додав, що з території України Tomahawk матимуть можливість дістати до основних ворожих військових об'єктів на Уралі.

Політична загроза для диктатора

Полковник Світан підкреслив, що навіть частково успішне застосування цієї зброї матиме руйнівний політичний ефект усередині Росії.

"Путін прекрасно розуміє, якщо із сотні ракет росіянам вдасться збити половину, то вони влаштують фурор у Росії. Для диктатора це серйозні проблеми," — пояснив експерт.

Роман Світан припустив, що Трамп може використати це рішення як важіль впливу, і передача ракет може відбутися перед його зустріччю із Сі Цзіньпіном під час форуму Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва наприкінці жовтня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вже “певною мірою” ухвалив рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні. Втім, деталей американський лідер не повідомив.