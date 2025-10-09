"Хробачі дрони-ждуни": "Мадяр" попередив про нову загрозу для прифронтових зон

Очільник Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді

Реклама

На шляхопроводах та у прифронтовій смузі зростає небезпека, пов’язана з так званими «хробачими дронами-ждунами» — тихохідними розвідувальними або ударними безпілотниками, які ворог там залишає.

Про це повідомив очільник Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді.

Ці замасковані безпілотники становлять особливу загрозу для цивільного населення, особливо в умовах осінньо-зимових ночей і туману.

Реклама

На шляхопроводах та у прифронтовій смузі зростає небезпека / © МАДЯР

Глибина проникнення та небезпека для цивільних

Хоча такі дрони не є абсолютно новим явищем на фронті, зараз фіксується значне збільшення глибини їхнього проникнення. Якщо раніше такі «подарунки» можна було зустріти за 10–15 кілометрів від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ), то тепер вони з’являються на відстані 20–40 км.

«Глибина проникнення нерідко більша, ніж проходять стежки, якими на позиції дістаються піхота та пілоти. Зустріти такий подарунок за 10–15 км від ЛБЗ — щоденне явище. А от на глибині 20–40 км… це коштуватиме життя», — зазначає військовий.

Зважаючи на тривалість темного часу доби та відносну швидкість пересування цивільного транспорту у прифронтовій смузі, виявлення такого об’єкта ускладнюється, а ризик наразитися на нього різко зростає. Ці дрони можуть бути залишені на присмугових шляхопроводах та інших об’єктах інфраструктури.

Головний заклик до громадян, які перебувають у прифронтових регіонах, — БУДЬТЕ ПИЛЬНІ, попередив «Мадяр».

Реклама

Особливу увагу він закликав зберігати під час руху вночі та в умовах поганої видимості (туман, дощ).

«Уникайте зупинок у неперевірених місцях, особливо поблизу мостів, естакад та інших штучних споруд», — каже військовий.

У разі виявлення будь-якого підозрілого об’єкта, схожого на безпілотник чи його частини, не наближайтеся до нього, негайно повідомте про знахідку правоохоронні органи або ДСНС.

Військові підрозділи використовують усі можливі засоби для знищення цих загроз, включно зі скидами з дронів, FPV-дронами та стрілецькою зброєю. Однак обізнаність і пильність цивільного населення є вирішальними для мінімізації ризиків.

Реклама

Нагадаємо, стало відомо, що президент США Дональд Трамп розглядає постачання «Томагавків» для України, однак на озброєнні у Києва є власні ракети, які здатні уражати цілі на відстані до 3000 км.