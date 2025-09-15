Хто може втратити відстрочку від мобілізації: комітет погодив законопроєкт

ВІдстрочка від мобіілзації// Фото: Depositphotos

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення рекомендувати до ухвалення за основу законопроєкт Кабміну №13634, який може суттєво змінити правила надання відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти. Основна мета змін — запобігти використанню навчання як способу ухилення від мобілізації.

Ключові зміни для здобувачів освіти

Законопроєкт №13634 вносить правки до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Пропонуються певні зміни.

Для учнів закладів професійної та фахової передвищої освіти відстрочка надаватиметься за трьох умов:

Вони розпочали навчання не пізніше року досягнення 25-річного віку.

Навчаються за денною або дуальною формою.

Вперше здобувають освіту на цьому рівні.

Для студентів закладів вищої освіти також діятиме вимога про здобуття освіти вперше та навчання на денній або дуальній формі.

Проте Кабмін пропонує додати нову, надзвичайно важливу умову — відстрочка надаватиметься виключно в межах розрахункового строку виконання освітньої програми. Це означає, що студент має закінчити навчання у термін, офіційно встановлений навчальним закладом.

На практиці це означає, що такі перерви в навчанні, як академічна відпустка, повторний курс або ж відрахування з подальшим поновленням, можуть призвести до втрати права на відстрочку. Фактично, більше не можна буде затягувати навчання, щоб зберегти статус студента з метою уникнення мобілізації.

Законопроєкт також визначає, хто з науковців та викладачів збереже право на відстрочку. Не підлягатимуть мобілізації докторанти, а також лікарі-інтерни та резиденти, але лише в тому разі, якщо вони вперше здобувають освіту на цьому рівні. Це правило узгоджується із загальною нормою законопроєкту, що покликана запобігти отриманню другої чи третьої освіти як способу уникнення мобілізації.

Що буде з викладачами

Відстрочка від мобілізації надаватиметься викладачам та науковцям, які мають науковий ступінь, з числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, а також педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти.