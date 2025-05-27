Хто не підлягає мобілізаціїв Україні 2025 року: актуальні підстави, перелік категорій осіб

Мобілізація

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У 2025 році питання мобілізації в Україні залишається в центрі уваги суспільства. З огляду на постійні зміни в законодавстві та посилення відповідальності за ухилення від військової служби, критично важливим є розуміння актуальних підстав для отримання законної відстрочки від мобілізації.

Ключовим законодавчим актом, що регулює питання мобілізації та відстрочки, є Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». На початку 2025 року цей закон зазнав оновлень, які суттєво вплинули на перелік категорій громадян, які можуть претендувати на відстрочку, а також на конкретні підстави для її отримання.

Основні зміни у законодавстві про мобілізацію у 2025 році:

Зниження призовного віку: Граничний вік призовників зменшено з 27 до 25 років.

Нові критерії бронювання: Переглянуто перелік осіб, які підлягають бронюванню. Тепер враховується не лише критична важливість підприємства, але й рівень заробітної плати працівника (не менше 20 000 грн) та оновлення військово-облікових даних.

Обов’язковий повторний медичний огляд: Введено обов’язковий повторний огляд для частини осіб з II та III групами інвалідності, особливо для тих, кому інвалідність була встановлена після 24 лютого 2022 року (за винятком випадків, пов’язаних з військовою службою) та для тих, хто не пройшов огляд у визначені раніше терміни.

Обмеження права на відстрочку для студентів: Право на відстрочку втратили студенти, які здобувають другу або наступну вищу освіту того ж рівня. Відстрочка надається лише для здобуття вищого рівня освіти.

Деталізація підстав для певних категорій: Уточнено умови надання відстрочки батькам, опікунам, науковцям та особам, які здійснюють догляд за інвалідами або хворими.

Актуальний перелік категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації у 2025 році

Матеріал базується на оновленому законодавстві, чинному станом на 2025 рік.

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Заброньовані працівники Працівники підприємств, установ та організацій, визнаних критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, функціонування економіки та життєдіяльності населення. Кількість заброньованих працівників, як правило, не повинна перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників. Повне (100%) бронювання може застосовуватися до окремих категорій фахівців. До категорій, які можуть підлягати бронюванню, належать, зокрема: державні службовці категорії «А» (керівники селищних та міських рад), медичні працівники, працівники оборонної промисловості (виробництво зброї, БПЛА, боєприпасів), працівники енергетичної інфраструктури, будівельники фортифікаційних споруд, рятувальники, сапери та пожежники (ДСНС), поліцейські.



Важливо. Не підлягають бронюванню особи, які не оновили свої військово-облікові дані, а також працівники з офіційною заробітною платою менше ніж 20 000 гривень (менше 2,5 мінімальних зарплат).

Особи, які перебували в полоні Військовозобов’язані, які під час проходження військової служби потрапили в полон внаслідок бойових дій та були звільнені зі служби в запас, можуть бути мобілізовані виключно на добровільній основі.



Для підтвердження цього права необхідно мати документальне підтвердження факту перебування в полоні, офіційне звільнення з військової служби після полону та відповідні записи у військово-облікових документах.

Родичі загиблих/зниклих безвісти/Героїв України Право на відстрочку мають особи, у яких близький родич (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний брат або сестра) загинув або зник безвісти під час бойових дій, починаючи з 24 лютого 2022 року. Також право на відстрочку мають особи, чиї близькі родичі були посмертно удостоєні звання Героя України.



Для оформлення відстрочки необхідно надати свідоцтво про смерть або повідомлення про зникнення безвісти, а також документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб тощо).

Особи з інвалідністю Особи, яким встановлено інвалідність будь-якої групи (I, II або III), не підлягають мобілізації.



Важливою У 2025 році передбачено обов’язковий повторний медичний огляд для чоловіків віком від 25 до 60 років, яким інвалідність II або III групи була встановлена після 24 лютого 2022 року (за винятком тих, хто отримав інвалідність внаслідок поранень, контузій або захворювань, пов’язаних із захистом України) та для тих, хто мав пройти повторний огляд протягом 2022-2024 років, але не зміг цього зробити з поважних причин. Непроходження повторного огляду у встановлені терміни може призвести до мобілізації на загальних підставах.

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Тимчасово непридатні за рішенням ВЛК Особи, яких військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я, мають право на відстрочку терміном до 6 місяців.



Після закінчення цього терміну необхідно пройти повторний медичний огляд, за результатами якого ВЛК може визнати особу придатною, непридатною або знову надати відстрочку.

Особи, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю та тяжко хворими Військовозобов’язані, які здійснюють постійний догляд за родичем першого (батьки, чоловік/дружина) або другого (рідні брати/сестри, бабуся/дідусь, онуки) ступеня споріднення з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності інших працездатних родичів, зобов’язаних здійснювати догляд). Особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, психічного розладу або церебрального паралічу. Опікуни особи, визнаної судом недієздатною. Батьки (опікуни) дитини віком до 18 років з інвалідністю або з тяжким захворюванням (перелік захворювань визначено законодавством, включаючи перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні захворювання, онкологічні та онкогематологічні захворювання, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, хронічні захворювання нирок IV ступеня, тяжкі травми, що потребують тривалого лікування, необхідність трансплантації органа, паліативна допомога). Особи, які доглядають за повнолітньою дитиною з інвалідністю I або II групи.

Студенти денної та дуальної форм навчання, аспіранти та докторанти Студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та здобувають рівень освіти, вищий за вже наявний. Аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі. Інтерни.



Важливо. Студенти, які здобувають другу або третю вищу освіту одного й того ж рівня, право на відстрочку втратили.

Наукові та науково-педагогічні працівники Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які офіційно працюють за основним місцем роботи у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, наукових установах та організаціях. Обов’язковою умовою є робота на ставку не менше ніж 0,75.



Для наукових та науково-педагогічних працівників також необхідна наявність наукового ступеня (кандидата або доктора наук).

Багатодітні батьки Особи, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей (до 18 років) та офіційно перебувають на їхньому утриманні (підтверджено документально).



Важливо. Право на відстрочку втрачається у разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, що перевищує суму трьох місячних платежів.

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Одинокі батьки та опікуни певних категорій дітей Одинокі батьки (чоловіки або жінки), які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років у випадках смерті іншого з батьків, позбавлення його батьківських прав, визнання зниклим безвісти або відбування ним покарання у місцях позбавлення волі. Батьки, які самостійно виховують та утримують дитину на підставі рішення суду. Особи, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, які утримують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, віком до 18 років.



Порядок оформлення відстрочки

Для реалізації права на відстрочку військовозобов’язаному необхідно особисто звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем військового обліку або фактичного проживання з письмовою заявою про надання відстрочки та надати оригінали та копії документів, що підтверджують наявність відповідної підстави.