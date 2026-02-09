Хто очолить штурмові війська ЗСУ: Сирський зробив важливу заяву

Сирський розповів, хто не керуватиме штурмовими військами ЗСУ / © Олександр Сирський

Полковник Валентин Манько, який раніше оприлюднив фото з картами, ймовірно, бойових дій, не керуватиме штурмовими військами Збройних сил України.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

За словами Сирського, питання формування штурмових військ в окремий рід ЗСУ наразі перебуває на етапі законодавчого врегулювання. Для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт.

Водночас головком наголосив, що остаточних кадрових рішень щодо керівництва штурмовими військами поки що немає.

На запитання журналістів, кого з потенційних керівників він розглядає на цю посаду, Олександр Сирський відповів, що йдеться не про жодну з публічно відомих персон.

Таким чином, процес створення штурмових військ як окремого роду ЗСУ триває, а рішення щодо їхнього командування буде ухвалене після завершення законодавчої процедури.

Що відомо про скандал із Маньком

Нагадаємо, восени 2025 року стало відомо, що полковник Валентин Манько оприлюднив фотографії з картами, ймовірно, бойових дій.

Зокрема, волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що Манько оприлюднив у TikTok знімки з мапами, які мають гриф «Таємно». За його словами, поширення таких матеріалів може допомогти ворогові.

Тоді у Головному управлінні комунікації Збройних Сил України повідомили, що їх повинен оцінити експерт з питань таємниць.

Сам Валентин Манько запевнив, що опубліковані ним фото з мапами не підпадають під гриф «таємно» і не містять інформацію для службового користування.

Раніше йшлося, що Валентин Манько може стати командувачем новостворених Штурмових військ.