Український військовий із дроном на фронті / © Associated Press

Російські війська більше не мають беззаперечної переваги у дронах на фронті. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов пояснив, як Силам безпілотних систем вдалося не лише наздогнати ворога, а й ефективно нищити його глибоку логістику.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна суттєво посилила свій оборонно-промисловий потенціал. Якщо раніше окупанти мали перевагу у використанні дронів на полі бою, то нині ситуація змінилася. На це вплинув і низка додаткових чинників.

Зокрема, показовим є застосування безпілотників у зоні активних бойових дій — у так званій кілзоні, де рівень використання різних типів БпЛА нині є приблизно однаковим як у Сил оборони України, так і в противника.

Трегубов наголосив, що за останні місяці українським військовим вдалося сформувати ефективну інфраструктуру, а освоєння безпілотників стало значно результативнішим.

«Їх (дрони — ред.) застосовують не тільки для того, щоб вбити ворожу піхоту, але її для того, щоб бити ворожу логістику вглиб», — сказав речник Угруповання об’єднаних сил.

Він пояснив, що саме цей досвід українські сили перейняли у загарбників, які раніше доволі ефективно використовували такі підходи. Зрештою, Україні вдалося адаптувати ці практики.

У низці напрямків українські військові вже досягли переваги, перевершивши противника у використанні безпілотників.

«У нас зараз більш ефективно вибудовані СБС (Сили безпілотних систем — ред.) як структура. Це дозволяє нам мати певний контроль над кілзоною», — зауважив Трегубов.

До слова, ISW повідомляє, що Україна здобула технологічну перевагу у війні дронів, що зупиняє російський наступ і дозволяє ЗСУ контратакувати. За даними джерел, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов визнав перед президентом Володимиром Путіним ситуацію критичною через чисельну перевагу та нове покоління безшумних українських БпЛА, до яких Росія не готова. Кремль визначив розробку власних дронів пріоритетом, намагаючись наздогнати успіхи Києва у виробництві та застосуванні сучасних систем на фронті.