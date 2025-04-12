"Хто придумав ці всі приколи": комбриг 93-ї бригади про кордони 1991 року

Комбриг 93 бригади про кордони 1991 року / © Associated Press

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Повернення на кордони 1991 року — це нереалістичний сценарій, для цього Україні просто не вистачить людей.

Таку думку висловив комбриг 93-ї ОМБр «Холодний Яр», наймолодший комбриг в історії ЗСУ Шаміль Крутков в інтерв’ю «Слідство Інфо».

«У нас людей не вистачає, я не кажу, що „у нас людей купа, зараз ми всіх переможемо“. І якщо говорити про перемогу, як про кордони 1991 року, то я від самого початку війни говорив, що це неможливий сценарій. Не знаю, хто придумав ці всі приколи про кордони 91-го. „Ванька-встанька“? Не знаю», — каже Крутков.

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За його словами, таку ж думку поділяють більшість його колег-військових.

Раніше Шаміль Крутков заявив, що повного перемир’я з РФ досягти скоріш за все не вдасться, а війна в Україні триватиме ще довго.

Також він припустив, що рано чи пізно Україні доведеться піти на таке непопулярне рішення як мобілізація 18-річних.