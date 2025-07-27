Хто стежить за російськими літаками ще до зльоту: секрет НАТО у небі Балтики

Літак AWACS / © wikimedia.org

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На висоті понад 9 тисяч метрів над Східною Європою патрулює літак повітряного спостереження та управління НАТО — AWACS. Його головне завдання — виявляти будь-яку підозрілу активність, зокрема поблизу Калінінграда — ключового військового вузла Росії в Європі.

Про це повідомляє Business Insider.

“Ми — очі в небі”, — розповідає майор ВПС США Бен, який координує дії винищувачів із борту літака.

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AWACS — це модифікований Boeing 707, оснащений обертовим радаром і системами радіолокаційного стеження, здатними фіксувати цілі на відстані понад 500 кілометрів — у повітрі та на поверхні. Інформація передається в реальному часі.

“Ми бачимо практично все, що відбувається. І миттєво передаємо це командуванню”, — пояснює капітан Яспер з Нідерландів.

Літак вилетів із німецької бази Гейленкірхен для участі в місії Baltic Sentry, яка зосереджена на моніторингу підводної інфраструктури в Балтійському морі. Ця операція посилилася після випадків саботажу, включно з вибухами на енергетичних об’єктах.

Особливу увагу екіпаж приділяє Калінінграду.

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“Як тільки там злітає винищувач — ми це одразу фіксуємо”, — каже польський офіцер Марек.

Всередині AWACS — командний центр з аналітиками, диспетчерами й техніками. Є навіть зони відпочинку. Хоча літак був розроблений у 1980-х, більшість його технічного оснащення досі засекречена, але відповідає найвищим стандартам сучасної безпеки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, AWACS виконує регулярні місії спостереження, відіграючи ключову роль у захисті східного флангу НАТО.

“Цей літак не з музею — це наші сучасні очі та вуха”, — резюмує один з офіцерів.

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Нагадаємо, Росія встановила обладнання для радіоелектронної боротьби за 20 км від кордону. Це створює загрозу для GPS і викликає стурбованість країн НАТО.