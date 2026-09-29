Хто влаштував блокаду Олешок: журналісти встановили причетних росіян

Хто морить голодом Олешки / © antikor.com.ua

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Журналісти ідентифікували російські військові підрозділи, які можуть бути прямо причетними до влаштування гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках. За даними розслідувачів, утримувати місто в жорсткій блокаді та морити цивільне населення голодом можуть командний склад і підрозділи 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ разом із 331-м гвардійським парашутно-десантним полком.

Про це повідомляють журналісти «Слідство.Інфо».

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Хто морить голодом людей в Олешках: журналісти встановили можливих злочинців

Місцевий житель Олешок у розмові з медійниками розповів про критичну ситуацію: до міста взагалі не завозять ліки та продукти, а газопостачання відсутнє. Днями ЗСУ за допомогою дронів скинули для цивільних 4 тонни харчів. Очевидець зазначив, що з цієї допомоги йому дісталися пляшка олії, кілограм борошна, пачка цукру та консерви, якими він одразу поділився з сусідами.

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Утім, чоловік додав, що такі разові акції не можуть глобально розв’язати проблему голоду та врятувати людей під час зими.

За знущаннями з цивільних людей в Олешках може стояти 126-та окрема бригада берегової оборони ЧФ РФ. Її сформували 2014 року на території анексованого Криму в селі Перевальне. Основою бригади стали колишні військовослужбовці української 36-ї бригади берегової оборони, які зрадили присягу та перейшли на бік ворога.

З початком повномасштабної війни у лютому 2022 року ця бригада воювала на південному напрямку, зокрема, брала участь у спробі штурму Вознесенська. За даними Генерального штабу ЗСУ, вже до середини квітня 2022 року підрозділ втратив до 75% свого особового складу.

Зараз формування продовжує воювати на Херсонщині у складі російського угруповання «Днепр». На початку вересня 34-та окрема бригада морської піхоти ЗСУ ліквідувала кількох загарбників зі складу 126-ї бригади на цвинтарі поблизу Олешок.

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У російських джерелах розслідувачі знайшли інформацію про очільників підрозділу. Станом на травень 2025 року посаду командира бригади обіймав полковник Олег Александров, 1987 року народження. Він є випускником Московського вищого військового командного училища та Загальновійськової академії ЗС РФ, а агітаційні листівки з його біографією поширювали серед школярів російської Твері.

У пропагандистських матеріалах стверджують, що окупант особисто відбивав атаки ЗСУ, брав у полон «американських найманців» і продовжував керувати боєм після поранення 2023 року. У власних інтерв’ю Александров хизувався дідом, який після Другої світової війни «добивав бандерівців» на заході України. До цього призначення загарбник командував 17-м танковим полком 70-ї дивізії РФ, що також дислокувався на лівобережжі Херсонщини.

Водночас у самій бригаді панує системна криза. Наприкінці липня її військові оприлюднили відкрите звернення до Міноборони, Головної військової прокуратури та Слідчого комітету РФ. Росіяни бідкалися через брак техніки, неможливість евакуації поранених і тіл загиблих, розрив ланцюгів постачання та приховування втрат командуванням. Наразі можливим командиром бригади може бути 43-річний Костянтин Кочетков.

Також до злочину голодомору в Олешках може бути причетним 331-й гвардійський парашутно-десантний полк. Цей підрозділ дислокується в Костромській області та входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ, вважаючись «елітою» російських ВДВ.

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Саме бойовики 331-го полку причетні до розстрілу українських воїнів під час виходу з оточення через «зелений коридор» під Іловайськом у 2014 році.

Під час повномасштабної війни цей полк наступав на Київщину, згодом воював під Сватовим, Кремінною та Бахмутом, а протягом 2024–початку 2025 років штурмував Часів Яр. Тепер його підрозділи зафіксовано в районі Олешківської громади.

Зі слів губернатора Костромської області Сергія Ситнікова з’ясувалося, що з серпня минулого року 331-м полком командує 40-річний Олег Морозов (позивний «Холод»). Журналісти також встановили деталі його приватного життя: окупант має дружину Ольгу та двох дітей — Софію і Микиту.

Голод в Олешках: головне

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині близько двох тисяч цивільних опинилися у фактичній блокаді через суцільне замінування шляхів виїзду російськими окупантами.

Як повідомила голова Олешківської МВА Тетяна Гасаненко, останніми днями залишити місто навіть пішки стало неможливо, а спроби вирватися через мінні поля в напрямку Раденська закінчуються загибеллю людей.

Громада тривалий час виживає в умовах гуманітарної катастрофи: без світла, газу та питної води, яка зникла після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року. Наразі найгострішою проблемою залишається критичний дефіцит продуктів.

Попри щільні загородження ворога, українські військові провели складну операцію та змогли доставити цивільному населенню Олешок близько 4 тонн гуманітарної допомоги з їжею.

Ситуація в Олешках стрімко погіршується. Фіксуються випадки голодної смерті, а люди змушені варити й їсти бур’ян, щоб вижити. Про це повідомив журналіст Олег Батурін із посиланням на свідчення місцевих жителів, які нещодавно залишили місто. Товарно-грошова торгівля практично зупинилася, а нечисленні залишки їжі на ринках вдається лише виміняти.

Мешканці постійно залишаються в домівках через страх і відсутність безпеки, а зв’язок у місті пробивається лише здебільшого епізодично. Співрозмовники журналіста водночас не підтвердили чутки про вживання в їжу собак чи щурів.

Однак журналіст зауважує, що через відсутність нормального зв’язку, заміновані дороги та загрозу з повітря евакуйовані містяни можуть просто не володіти повною інформацією про події в інших районах Олешок.

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