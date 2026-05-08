Хто замінить США в переговорах: Годжес про умови миру для України

Ситуація навколо мирних переговорів між Україною та Росією набуває нових обертів. На тлі заяви Кремля про вихід із будь-якого діалогу до моменту повного захоплення Донецької та Луганської областей Сполучені Штати також фактично самоусунулися від процесу.

Про це сказав екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес у слоті «1+1» в ефірі телемарафону.

На його думку, Києву настав час змінити вектор очікувань та шукати більш ефективних союзників у питанні врегулювання конфлікту.

«Прокремлівський підхід»: розчарування діями Вашингтона

Годжес не приховував свого розчарування нинішньою політикою американської адміністрації. Він зазначив, що Вашингтон демонструє нерішучість, яка грає на руку агресорові.

«Я дуже розчарований, що мій президент взявся до такого підходу, який можна назвати прокремлівським. Команда переговорників Віткоффа та Кушнера так і не доїхала до Києва. Але я не знаю, наскільки впливу реально мають США. Ну, я думаю, що настав час Україні не покладати єдину надію щодо результатів переговорів на Сполучені Штати», — підкреслив він.

Чому Путін ігнорує дипломатію

Генерал наголосив, що очікувати доброї волі з боку Кремля — марна справа. Доки російське керівництво бачить можливість територіальних здобутків на Донбасі, будь-які переговори вони використовуватимуть лише як ширму.

«Для мене чітко зрозуміло, що Володимиру Путіну немає жодного інтересу до переговорів, окрім ситуації, коли його примусять до них», — заявив він.

За словами Годжеса, президент Зеленський та українське керівництво мають обирати тих партнерів, які готові запропонувати «найкращі шанси на найкращий результат» незалежно від того, хто очолить ці переговори.

На тлі дипломатичного вакууму, створеного США, європейські лідери почали виявляти активний інтерес до процесу та вже готують власні мирні пропозиції. Годжес вважає це вікном можливостей для України, оскільки наразі ініціатива перебуває на боці Збройних сил.

«На зараз видається, що Україна має відповідний імпульс, відповідну перевагу та може вимагати переговорів з позиції сили», — підсумував генерал.

Він додав, що Україна повинна самостійно визначати, з ким і на яких умовах сідати за стіл переговорів, орієнтуючись на реальну військову перевагу та підтримку тих країн, чиї дії є найефективнішими на цей час.

Нагадаємо, 8 травня Зеленський після зустрічі з Умєровим повідомив, що Україна очікує візиту представників президента США Дональда Трампа до Києва на межі весни й літа. Наразі сторони узгоджують графіки, обговорюють гуманітарні питання, зокрема обмін полоненими, та доопрацьовують деталі безпекових домовленостей.

