"Хитра гра Путіна": чому Росія не хоче миру і готує пастку для партнерів України

Що ховається за «мирними» пропозиціями Кремля / © ТСН

Реклама

На тлі жорстких санкцій США проти російських нафтових гігантів, Кремль терміново відправив свого спецпредставника Кирила Дмитрієва до Вашингтона. Як зазначають експерти, це свідчить про серйозне занепокоєння Москви.

Тим часом у Кремлі роблять суперечливі заяви щодо «наближення» до припинення вогню в Україні, водночас зазначаючи, що не порушували Будапештський меморандум.

В Україні вважають, що кремлівський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну і, ймовірно, готує хитру політичну гру, щоб створити ілюзію миру та розколоти партнерів України.

Реклама

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Візит Дмитрієва до Вашингтона — спроба Путіна налагодити контакт із Трампом

Після запровадження жорстких санкцій США проти російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» та скасування саміту лідерів США та РФ у Будапешті, Путін терміново відправив свого переговорника Кирила Дмитрієва.

Генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв / © Associated Press

Як повідомляло видання Axios, Дмитрієв мав зустрітися у Маямі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, хоча офіційного підтвердження цієї зустрічі немає.

Як стверджує пропагандистський канал RT, Дмитрієв привіз американцям шоколадні цукерки із зображенням та цитатами Путіна як подарунок.

Реклама

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що контакти РФ та США є дуже важливими компонентами діалогу, передають російські ЗМІ.

«Неформальні контакти загалом є дуже важливим складником діалогу. Тим паче на тлі того, що США зробили низку недружніх кроків щодо РФ. Тому вони важливі», — заявив Пєсков.

Речник Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

Також він заявив, що особиста зустріч між Путіним та Трампом не скасована, однак до неї потрібна ретельна підготовка.

Проте видання The Telegraph зазначає, що візит Дмитрієва до США був невдалим і не принесе позитивних результатів для РФ. Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Дмитрієва «російським пропагандистом», оскільки той прибув до Штатів, вимагаючи зняття санкцій.

Реклама

У медіа також наголосили, такі дії Путіна свідчать про те, «наскільки Кремль стурбований новою ворожістю пана Трампа до Москви».

«Останні події свідчать про те, що Путін звертається до Вашингтона лише тоді, коли у нього є якісь занепокоєння», — зазначило видання. The Telegraph.

Мирні переговори України та Росії: які нісенітниці лунають з Кремля

На пресконференції 24 жовтня речник Путіна Дмитро Пєсков назвав ситуацію з переговорами щодо України «затягненою паузою», яка буцімто склалася через небажання Києва інтенсифікувати переговорний процес». Ймовірно, Пєсков мав на увазі небажання Києва капітулювати перед агресором.

У звичній кремлівській манері, речник Путіна звинуватив у затягненні переговорного процесу «європейських кураторів» України, очевидно, маючи на увазі союзників у Європі, які допомагають чинити спротив окупантам.

Реклама

Кремль / © Pixabay

Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін заявив про відсутність будь-яких зрушень щодо нового раунду переговорів з Україною.

«Жодних зрушень щодо нового раунду переговорів Росії з Україною немає», — йдеться в заявах пропагандиських медіа, які цитують Галузіна.

Окрім того, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю угорському YouTube-каналу «Ultrahang» цинічно заявив, що Росія нібито не порушує Будапештський меморандум, попри повномасштабну війну проти України. Його слова процитували пропагандистські ЗМІ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Лавров пояснив це тим, що, на його думку, меморандум гарантує лише те, що ядерна зброя не буде застосована проти без’ядерних держав.

Реклама

«Ці гарантії говорять, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є учасницями Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», — сказав Лавров.

При цьому він цинічно додав, що нібито Київ сам порушив принципи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо прав нацменшин та свободи слова, тому дії Москви порушенням домовленостей не вважаються.

Війна в Україні «наближається до завершення», проте є нюанси

Під час свого візиту у США Кирило Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна «досить близькі» до дипломатичного рішення для завершення війни, підкреслюючи ключову роль США у цьому процесі.

«Я вважаю, що Росія, США і Україна насправді досить близькі до дипломатичного врегулювання», — сказав Дмитрієв.

Реклама

За його словами, сторони працюють над припиненням вогню по поточній лінії фронту. Дмитрієв назвав це «великим кроком» з боку президента України Володимира Зеленського, але наголосив, що будь-яке врегулювання конфлікту можливе лише за умови «врахування інтересів Росії», а також лише при викоріненні причин цього конфлікту».

«Ми налаштовані на конструктивний діалог і на чітке донесення позиції Росії щодо багатьох пунктів. Так, Росія хоче мирного рішення, але безумовно поваги до всіх інтересів Росії», — заявив Дмитрієв.

Примітно, що згодом в ефірі американського телеканалу FoxNews, представник Кремля назвав ще один перелік вимог, які необхідні для завершення війни в Україні.

За його словами, є три умови для наближення припинення вогню, а саме:

Реклама

гарантії безпеки для України;

доля так званих «російськомовних» регіонів, які начебто постраждали від України;

нейтральний статус України «для безпеки РФ».

Окрім того, в інтерв’ю CNN Дмитрієв цинічно заявив, що удари російських військ по дитячих садках (Харків, 22 жовтня, — Ред.) є «нещасними випадками», тим самим розкривши справжню позицію Кремля щодо війни в Україні.

«Росія не націлюється на дитячі садки. Але трапляється багато нещасних випадків — будь-яка жертва є великою трагедією, і саме тому ми хочемо якнайшвидше завершити цей конфлікт», — сказав Дмитрієв.

Також він додав, що іноді по цивільних об’єктах влучають не російські, а начебто українські військові, коли намагаються збити повітряні цілі.

Водночас 27 жовтня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова прийняти мирну концепцію, запропоновану Сполученими Штатами.

Реклама

За його словами, під час саміту на Алясці Володимир Путін детально обговорив план зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом і висловив готовність «рухатися далі».

Чому Кремль говорить про переговори з Україною та чому вони не відбудуються

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко зауважив, що запровадження санкцій з боку США змусили Путіна миттєво змінити свою риторику та тактику.

«Ворог починає скиглити. Санкції з боку США майже миттєво змусили кремль змінити риторику і зовнішньополітичну тактику. Як тільки стало відомо, що заходи спрямовані проти двох російських нафтових гігантів вступили в дію, спеціальний представник правителя РФ Кирило Дмитрієв вилетів до Вашингтона», — зазначив Федоренко.

За словами військового, Кирило Дмитрієв відзначив прогрес у дипломатичному врегулюванні, що, на думку міжнародних оглядачів, є реакцією Кремля на перший серйозний економічний удар від США.

Реклама

Водночас громадський діяч Валерій Пекар переконаний, що мирні переговори найближчим часом не розпочнуться. Як зазначає Пекар, Путін продовжуватиме війну адже:

мільйон контрактників не можна залишити на фронті без дій, а повернути їх додому неможливо, бо це може призвести до внутрішніх потрясінь;

без «цілей СВО» Путіну нічим звітувати перед елітами та народом;

зупиняти військово-промисловий комплекс, який зараз годує верхівку влади, не рентабельно.

Війна в Україні / © Getty Images

Своєю чергою впливове американське видання The New York Times зазначає, що енергетична війна може швидше змусити Україну та Росію сісти за стіл переговорів, ніж будь-які дипломатичні зусилля.

Також, як прогнозують експерти, з настанням зими Росія ймовірно продовжить атаки, але зі сповільненням бойових дій через погодні умови саме енергетичне протистояння стане головним полем битви.

Хитра гра Путіна: що насправді задумав очільник Кремля

Політолог Петро Олещук стверджує, що російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну, а його поведінка може бути початком нової, хитрішої гри.

Реклама

Експерт зазначає, що Путін продовжує висувати ультиматуми, які навіть адміністрація Трампа вважає нереальними. За словами Олещука, ще на початку року Путін відмовився від вигідного для нього компромісу з Трампом: закінчення війни в обмін на часткову легалізацію окупованих територій, пом’якшення санкцій та відновлення економічної співпраці, аби зберегти імідж «твердого лідера».

«Путін мав лише закінчити війну, але не погодився. Він продовжує грати роль «твердого лідера», який не робить жодних поступок», — пояснив експерт.

Олещук попереджає: якщо тиск і санкції посиляться, Путін може змінити тактику. Він може почати виглядати «миролюбним» і заявляти про готовність до діалогу, але при цьому вимагатиме збереження всіх захоплених територій. Це буде політична гра, спрямована на створення ілюзії миру та розкол партнерів України.

«Якщо Путін почне говорити про мир, це не означатиме, що він його хоче. Це буде політична гра, спрямована на розкол партнерів України», — підсумував експерт.

Реклама

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що Москва прагне досягти переваги у війні, використовуючи США як «зброю». Експерти стверджують, що Кремль намагається тиснути на адміністрацію США, зокрема через тему повернення викрадених українських дітей, яку Москва активно використовує у власній пропаганді.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.