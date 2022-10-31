Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кличко повідомив, коли у Києві з'являться вода і світло

Дата публікації
Перегляди
322
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кличко повідомив, коли у Києві з'являться вода і світло

Фото: Pexels

У Деснянському районі вже частково відновили енергопостачання.

У Києві після ранкової ракетної атаки російських окупантів працюють над ліквідацією її наслідків.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко запевнив, що вода неодмінно з'явиться вже сьогодні. Над відновленням енергопостачання теж працюють фахівці.

"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого. Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці. Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні Кличка.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури Києва. 

Після серії вибухів частина Київського регіону залишилася без електроенергії та водопостачання.

За словами Кличка, росіяни пошкодили у Києві енергооб’єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у столиці.

Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов уточнив, що внаслідок ранкових ракетних ударів Росії у регіоні пошкоджені будівлі.

Внаслідок ударів у Київській області постраждали дві людини, одна з них – у важкому стані.  

Читайте також:

У кого ключі - "Сніданок" перевірив укриття в багатоповерхівках Василькова

У кого ключі - "Сніданок" перевірив укриття в багатоповерхівках Василькова

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
322
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація