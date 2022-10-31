Кличко повідомив, коли у Києві з'являться вода і світло

У Деснянському районі вже частково відновили енергопостачання.

У Києві після ранкової ракетної атаки російських окупантів працюють над ліквідацією її наслідків.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко запевнив, що вода неодмінно з'явиться вже сьогодні. Над відновленням енергопостачання теж працюють фахівці.

"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково - правого. Енергопостачання вже частково відновили в Деснянському районі столиці. Фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - йдеться в повідомленні Кличка.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури Києва.

Після серії вибухів частина Київського регіону залишилася без електроенергії та водопостачання.

За словами Кличка, росіяни пошкодили у Києві енергооб’єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у столиці.

Начальник ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов уточнив, що внаслідок ранкових ракетних ударів Росії у регіоні пошкоджені будівлі.

Внаслідок ударів у Київській області постраждали дві людини, одна з них – у важкому стані.

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