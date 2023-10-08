Кидали поранених та розбігались: артилеристи накрили позицію окупантів – відео

Артилеристи 71-ї єгерської бригади ДШВ влаштували полювання і накрили вогнем позицію ворога.

Відео атаки показала пресслужба бригади.

За словами військових, коли у загарбників все пішло не за планом, вони кинули поранених та намагалися втекти. Втім дружні підрозділи українських оборонців своїми залпами зруйнували й ці спроби.

"До всього, fpv-дрон 71-ї бригади завітав перевірити, чи всі живі, щоби поставити у цій історії логічну крапку. Від такої навали подарунків окупанти бігли з усіх ніг… якщо їм вдавалося їх знайти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДБР відкрило кримінальне провадження щодо представників Тернопільського військкомату після скандальних відео у Мережі.

Читайте також: