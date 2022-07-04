Кидає в бій старі танки: Росія у Луганській області втратила величезний потенціал у живій силі та техніці

Кидає в бій старі танки: Росія у Луганській області втратила величезний потенціал у живій силі та техніці

Російська армія втратила під час боїв у Луганській області величезний потенціал у живій силі та техніці.

Про це 4 липня в ефірі телемарафону заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росія на Луганщині кидає в бій 62 танки, навіть не 64, а Т-62. Це взагалі навіть не вчорашній, а позавчорашній день. Зараз на боці російської армії вони використовують навіть якихось морячків, тобто не морська піхота, а саме морячків з кораблів. Вони тонуть періодично - "негативне спливання" відбувається. Це говорить про те, що все ж таки, яка б вона не була здорова та махіна РФ, все одно, вони вже втрачають певні можливості. А мобілізації ж немає відкритої, тому на Луганщині вони втратили величезний потенціал у техніці та живій силі", - наголосив він.

Очільник ОВА також зазначив, що станом на ранок 4 липня у районі Білогорівки тривають бої, ЗСУ тримають оборону невеличкої частини Луганщини аби наші військові встигли побудувати захисні редути. На тих територіях, які обороняли ЗСУ, інфраструктуру росіяни зруйнували на 90%. Відновленню не підлягають 60% будинків, додав Гайдай.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 131-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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