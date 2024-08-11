"Кидає від "побєдобєсія" до паніки": як в Міноборони РФ прокоментували ситуацію на Курщині

Міноборони Росії визнає, що Коренево – селище в Кореневському районі на Курщині (РФ) перебуває фактично в оточенні або тилу визвольної армії.

Про це із посиланням на зведення Міноборони Росії, сказав військовий оглядач Денис Попович, пише "24 Канал".

За його словами, якщо розглянути на мапі такі населені пункти Курщини, як Толпіно, Журавлі та Общий Колодезь, то село Коренево перебуває в оточенні або тилу визвольної армії. Тобто росіяни непрямим шляхом визнають, що є просування.

Водночас український бік тримає тишу, що є правильним, каже експерт.

"Доводиться орієнтуватися на російські джерела, яких кидає від "побєдобєсія" до паніки", – коментує ситуацію Денис Попович.

Він також розповів, що кожний вихід диверсійно-розвідувальної групи уже створює паніку, а свідчить про дуже нестабільну ситуацію в РФ. Він зазначив, що й жодної готовності до подібних дій російська армія не мала. Так, у ніч проти 11 серпня ворог заявив про прорив у селі Біле, хоча там лише працювала ДРГ.

"Міноборони Росії визнає, що Коренево фактично в оточенні або тилу визвольної армії. І це дуже цікаве повідомлення. Тобто воно свідчить про те, що є просування. Ще нічого не закінчилося, лише продовжується", – зазначив Денис Попович.

Тим часом в DeepState повідомили, чи зменшили росіяни натиск на гарячих ділянках фронту під час операції у Курській області. За словами ексепртів, натиск на Покровськ, Торецьк, Вугледар та Куп’янськ триває.

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