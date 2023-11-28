Кидають напризволяще: окупант скаржиться на великі втрати і халатне ставлення командування (перехоплення)

Окупант скаржиться, що по їхніх позиціях дуже часто стали "х**рити".

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів.

Цього разу загарбник з Бахмутського напрямку зателефонував до свого друга, очевидно, теж військового РФ, і розповів про низький морально-психологічного стан у своєму підрозділі.

Окупант скаржився товаришеві великі втрати у своїх підрозділах, слабку захищеність позицій і халатне ставлення командування до підлеглих.

"ФСБ вычислило, что на наш объект подготовлено было нападение, там диверсионка";

"Что то частенько начали п**дец х*ярит";

"Гражданские вообще то жалуются на нас";

"Мобилизованная арава... Те, кто в отпуск и на произвол судбьы вроде бросают. Ну сами добирайтесь, как хотите".

Також росіянин зізнається, що дуже злякався, коли поруч з ним були "прильоти".

Кидають напризволяще: окупант скаржиться на великі втрати (перехоплення)

Раніше окупант розповів про великі втрати у підрозділах російської армії, що діють на Авдіївському напрямку. За його словами, загиблих вивозять "Камазами", а пораних стільки, що їх уже розміщують у цивільних лікарнях, але навіть там не вистачає місця.

Інший росіянин розповів, що у його підрозділі всі озлоблені і напевне перестріляють одне одного.

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