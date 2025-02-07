“Кидають позиції або відмовляються йти в окопи”: комбат повідомив про брак людей і проблему з якістю мобілізованих

Україні не вистачає людей, щоб укомплектувати окопи на лінії фронту в Донецькій області, а якість підкріплень стала проблемою. Проте у ЗСУ вдосталь безпілотників, на які Україна покладається, щоб компенсувати брак піхоти.

Війна перетворилася на змагання між російською піхотою і українськими БПЛА. Про це пише The Wall Street Journal.

Коли російські солдати просуваються до українських позицій, на них спрямовують вибухонебезпечні безпілотники, а більші дрони скидають бомби. Таким чином піхота відкриває вогонь тільки тоді, коли випадковому російському солдату вдається проскочити повз безпілотні літальні апарати.

Подекуди БПлА можуть захистити лінію фронту самостійно

Таким чином у деяких сільських районах українські пілоти безпілотників практично можуть захистити лінію фронту самостійно.

Командир батальйону, старший лейтенант на псевдонім “Мунін” розповів, що збільшення кількості безпілотників дало змогу його батальйону зняти тиск із піхоти.

Так, якщо рік тому вони могли запустити 15 FPV-безпілотників в складний день, то зараз вони можуть надсилати щонайменше 60 у звичайний день. Крім того, багато БПлА тепер оснащені тепловізійними камерами, що дозволяє легко виявляти російські атаки в нічний час.

Проте, за словами "Муніна", у росіян є необмежені людські ресурси, і вони продовжують посилати людей вперед невеликими групами, яким легше проскочити повз безпілотники.

Крім того, іноді російські РЕБи збивають українські БПлА. У дощові або туманні дні більшість безпілотників не можуть літати, що дає російським військам можливість здійснювати більш масштабні наступи за допомогою бронетехніки. Коли навесні листя знову покриє дерева, російську піхоту буде також складніше виявити за допомогою дронів.

В росіян теж є армія дронів

При цьому в росіян теж є своя армія безпілотників. Так, медик, який працює в районі Покровська, каже, що близько 70 % українських втрат у цьому районі припадають на удари дронів.

На відкритій місцевості безпілотникам відносно легко виявити російських піхотинців, які намагаються просунутися вперед. Але в містах і селах навколо Покровська, де більше будівель, де росіяни можуть сховатися від безпілотників, піхота незамінна.

Водночас військові зазначають, що безпілотники не можуть замінити людей. Вони можуть зірвати атаку противника, але не зупинити її повністю, розповів виданню командир батальйону. Водночас без підтримки безпілотників, за його словами, ситуація була б жахливою.

Чисельність росіян значно перевершує українців

Зараз чисельність росіян перевершує українців на фронті приблизно 10 до 1, кажуть бійці. Але зростаючі запаси безпілотників, а також невеликий приплив нових солдатів дають змогу продовжувати боротьбу з наступом росіян.

За словами командира однієї з бригад, на кожного пораненого або вбитого українського солдата росіяни зазнають щонайменше сім втрат, але він додав, що Києву знадобиться в 10 разів більше військ, щоб повністю зупинити армію РФ.

Якість підкріплень стала проблемою

Командири в околицях Покровська кажуть, що якість підкріплень теж стала проблемою: більшість прибулих – нещодавні призовники віком 40-50 років, у яких немає мотивації воювати.

За їхніми словами, деякі кидають позиції або відмовляються йти в окопи першої лінії. Ще один командир бригади розповів, що 30 осіб такої якості, як на початку війни, були б більш ефективні, ніж 100 осіб, які в нього є зараз.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали нову серію механізованих штурмів і просунулися на Курщині. Водночас окупантам вдається просуватись на Донеччині.

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