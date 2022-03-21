Кидають у бій, як гарматне м'ясо: українські захисники взяли у полон мобілізованих з "ЛДНР" (фото)

Кидають у бій, як гарматне м'ясо: українські захисники взяли у полон мобілізованих з "ЛДНР" (фото)

Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, наголосили в ЗСУ.

Українські захисники взяли у полону мобілізованих з "ЛДНР". Їх росіяни кидають у бій, як гарматне м'ясо: у різній формі та поганому екіпіруванні.

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Про це повідомили у ЗСУ.

"Українські захисники у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії взяли в полон чотирьох ворогів – військових так званих "ЛНР" та "ДНР", що воюють проти України як союзники армії Росії. Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих "бійців" по суті, як гарматне м'ясо", - йдеться у повідомленні.

Ось дані полонених, взяті з їхніх документів:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 року народження, м. Луганськ. Одружений, має двох синів і доньку. Мешкає в м. Луганськ, м. Алексанровськ, сел.Тепличне, вул.Виноградна, 17-А;

Клецов Артем Анатолійович, 21.11.1984 року народження, місце народження с. Стрюкове Шахтаського району Донецької області;

Поляков Сергій Миколайович, 7.03.1982 року народження, місце народження с. Хороше Слов’яносербського району Луганської області;

Гуня Андрій Петрович, 14.07.1975 року народження, місце народження м. Красний Луч Луганської області. Місце проживання м. Красний Луч, смт Софіївський, вул. Сдобнова, 1-А/6.

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