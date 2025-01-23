Кидають у бій в перші ж тижні: в РНБО розповіли, як в Росії поповнюють свою армію

Міноборони РФ змушує призовників підписувати контракти на військову службу для участі в бойових діях проти Україні. Ймовірно, таким чином командування намагається створити більше штурмових сил для підтримки нинішнього темпу наступальних операцій.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО.

"Через зниження кількості добровольців-контрактників і зростання їх вікової категорії, а також втрати, в армії Росії зараз триває активне заохочення строковиків від 18 років укладати контракти з подальшою відправкою до зони бойових дій", - зазначив він.

Фактично стоїть завдання перед командирами забезпечити перехід молодих строковиків на контракт.

"Таких кидають в бій у перші ж тижні після підписання контракту, але про таку швидку участь у боях не попереджають, обіцяючи тільки гроші. Російським матерям варто задуматися над тим, як їх психологічно юними "отпрысками" латають дірки на фронті у так званій СВО", - додав Коваленко.

За даними Генштабу, за минулу добу ЗСУ ліквідували 1340 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 825 320 військових.

Тим часом аналітики повідомили, що КНДР готується відправити до РФ підкріплення. Більше про це читайте у новині.

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