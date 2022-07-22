"Кидають всі резерви, щоб вийти з Луганщини": Гайдай - про наступ росіян та побоювання ворога

Армія держави-терористки Росії побоюється контрнаступу Збройних сил України, а тому підтягує все більше і більше техніки на Луганщину.

Окупанти усвідомлюють усю реальність можливого наступу української армії. Крім того, гальмуються і штурми російських військ. Адже завдяки отриманій іноземній зброї, ЗСУ знищують їхні склади.

Про це керівник Луганської області Сергій Гайдай сказав в інтерв'ю УНІАН.

"Зараз кидають всі резерви на те, щоб вийти з Луганщини та продовжити наступ на Донецьку область. Бахмутський та Слов'янський напрямки - два найважливіших для росіян. Можливо, найближчим часом ми навіть побачимо, що росіяни зменшать кількість наступів на інших напрямках, але зосередяться на Бахмутському та, можливо, Сіверському. Вони дуже хочуть дотиснути цю ділянку, дотиснути цей регіон та повністю перерізати трасу", - розповів голова ОВА.

За словами Гайдая, якби нині захоплений РФ Сєвєродонецьк не тримався півтора місяці, то бойові дії реально відбувались би зараз не на околицях Луганської області, - "росіяни вже б прорвалися до Бахмута" на Донеччині.

Нагадаємо, російській армії поки не вдалося вийти до адмінкордонів Луганщини, але майже вся територія області окупована. Якби Україна отримала західну зброю на тиждень-два раніше, то теоретично можна було б уникнути окупації Луганщини. ЗСУ навіть могли б відбити навіть Сєвєродонецьк, вважає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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