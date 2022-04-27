"Кидають, як гарматне м'ясо в м'ясорубку": голова Луганської області розповів, що роблять окупанти з "мобілізованими" місцевими

"Кидають, як гарматне м'ясо в м'ясорубку": голова Луганської області розповів, що роблять окупанти з "мобілізованими" місцевими

Російські військові зігнали на Донбас багато техніки та особового складу задля наступу. Серед "мобілізованих" окупантами – місцеві чоловіки, яких хапають просто на вулицях та використовують для розвідки воєнної ситуації боєм, під час чого люди гинуть.

Зафіксовані випадки, коли через відмову воювати на боці Росії жителів окупованих територій Луганської області розстрілювали.

Про це розповів голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю Наташі Влащенко.

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"Серед мобілізованих росіянами у другу хвилю – чоловіки віком від 18 до 65 років. Окупанти використовують їх для розвідки воєнної ситуації боєм, під час чого вони гинуть. Вони (російські війська – ред.) кидають щойно мобілізованих, щоб прощупати слабкі місця", – розповів Гайдай.

"На Луганщині просто не лишилося чоловіків взагалі. Це не перебільшення, коли кажуть, що їх хапають на вулицях, одягають військову форму та кидають воювати. Це так і є. Доля цих "вояк" – сумна", – додав голова області.

Попри відмови воювати на боці російських окупантів, є й такі чоловіки, що погоджуються, чим теж підписують собі смертний вирок. Адже їх кидають у бій, як гарматне м’ясо.

"Їх кидають, як гарматне м'ясо в м'ясорубку. Якщо вони мають плани здатися в полон, їм це важко зробити, тому що позаду стоять загороджувальні загони. Попереду – наші хлопці, котрі не знають, з якими намірами йде до них людина. Якщо їх розбили, то наші хлопці можуть забрати поранених, рахуйте, випадково їх до себе затягнути. Тільки так вони можуть урятувати собі життя", – пояснив Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти на захоплених територіях Запорізької області теж проводять примусову мобілізацію.

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