"Килимове бомбардування": Зеленський порівняв удари РФ КАБами з тактикою Гітлера

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія на місяць використовує 3200-3500 керованих авіаційних бомб для ударів по Україні.

Про це президент розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

"Це дійсно для нас велика проблема. КАБи вони використовують виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Коли вони б'ють дронами і ракетами, вони говорять про військові цілі. Насамперед це брехня. Вони використовують тисячі цих КАБів спеціально для того, щоб люди боялися і бігли з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала можливість окупувати ці села і міста. І це їх головна ціль – так само, як Гітлер робив "килимове бомбардування" – все те саме", - наашголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на заяви Путіна про "мир" і "припинення вогню".

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