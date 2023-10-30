"Килимові бомбардування" Херсонщини: Гуменюк назвала мету ворога

Російські загарбники намагаються повністю знищити інфраструктуру узбережжя.
Влаштовуючи масовані обстріли Херсонщини, російські війська дотримуються тактики тотального руйнування, щоб зупинити ЗСУ.
Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 30 жовтня.
Російські окупанти на Херсонщині дотримуються тактики тотального руйнування, намагаються повністю знищити інфраструктуру узбережжя таким чином, щоб, як вони гадають, зупинити українські війська.
"Не маючи абсолютного розуміння в задумі Сил оборони, але розуміючи, що для того, щоб перейти на лівий берег, треба зосередитись на правому, вони (росіяни – ред.) намагаються в такий спосіб нищити все, що там може бути, килимовими бомбардуваннями вкриваючи населені пункти", – розповіла Гуменюк.
Вона додала, що про це свідчать кадри з Берислава: руйнується вся житлова і соціальна інфраструктура.
Нагадаємо, протягом 29 жовтня російські загарбники влаштували по Херсонщині 95 обстрілів, випустивши 514 снарядів. На сам Херсон припало 10 обстрілів (випущено 46 снарядів).
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Россия готовит массированый удар ракетами по Украине! Когда?
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