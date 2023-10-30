"Килимові бомбардування" Херсонщини: Гуменюк назвала мету ворога

Влаштовуючи масовані обстріли Херсонщини, російські війська дотримуються тактики тотального руйнування, щоб зупинити ЗСУ.

Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 30 жовтня.

Російські окупанти на Херсонщині дотримуються тактики тотального руйнування, намагаються повністю знищити інфраструктуру узбережжя таким чином, щоб, як вони гадають, зупинити українські війська.

Також читайте У Криму окупанти проводять потужні маневри: Гуменюк назвала причину

"Не маючи абсолютного розуміння в задумі Сил оборони, але розуміючи, що для того, щоб перейти на лівий берег, треба зосередитись на правому, вони (росіяни – ред.) намагаються в такий спосіб нищити все, що там може бути, килимовими бомбардуваннями вкриваючи населені пункти", – розповіла Гуменюк.

Вона додала, що про це свідчать кадри з Берислава: руйнується вся житлова і соціальна інфраструктура.

Нагадаємо, протягом 29 жовтня російські загарбники влаштували по Херсонщині 95 обстрілів, випустивши 514 снарядів. На сам Херсон припало 10 обстрілів (випущено 46 снарядів).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Россия готовит массированый удар ракетами по Украине! Когда?

Читайте також: