Килимові бомбардування, знищення армії та захоплення Києва через рік: що чекає на Україну без допомоги США

Перемога Росії над Україною обійдеться американським платникам податків у сім разів дорожче за допомогу, виділену Україні за три роки війни.

Багато американців стурбовані тим, що США витрачають багато грошей на допомогу Україні. Але вони думають про це питання неправильно, тому що потрібно насамперед враховувати ціну поразки України.

Таку думку висловила колишня заступниця міністра оборони США, старша наукова співробітниця Американського інституту підприємництва Елейн Маккаскер в авторській статті для The Hill.

"Аналіз, проведений Американським інститутом підприємництва, показав, що перемога Росії над Україною обійдеться американським платникам податків у додаткові $808 млрд понад те, що США запланували витратити на оборону протягом наступних п'яти років. Це приблизно в сім разів більше за всю допомогу, виділену Пентагоном Україні з моменту вторгнення Росії у 2022 році", — зазначила Маккастер.

Ця оцінка ґрунтується на сценарії, в якому США припиняють надавати допомогу Україні, і подальша перемога Росії у війні змушує американський уряд витратити додаткові кошти на адаптацію та підтримку обороноздатності.

Експертка пояснила, що дослідження використало Defense Futures Simulator (оборонний симулятор на основі штучного інтелекту) для оцінки витрат, необхідних для стримування та перемоги над Росією в Європі, а також для запобігання подальшому конфлікту з боку наважених супротивників у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході.

"Без підтримки США Росія у 2025 році просунеться вперед, оскільки у Києва закінчиться зброя. До 2026 року Україна втратить ефективну протиповітряну оборону, що дозволить Росії проводити безперервні килимові бомбардування. Звичайні сили України продовжать мужньо битися, але, швидше за все, будуть знищені до кінця того ж року, що дозволить Росії захопити Київ, а потім просунутися до кордону НАТО", – розповіла результати симуляції Маккастер.

Надалі натхненна перемогою Росія використає ресурси України для відновлення своєї армії, підтягне її до кордонів НАТО і буде готова напасти на альянс уже до 2030 року.

"Ідея про те, що Америка повинна відокремитися від Європи та заощадити свої сили та гроші, не бере до уваги глобальну природу конфлікту. Хоча Європа, безумовно, повинна більше інвестувати у власну оборону, історія наочно показала нам небезпеку думки про те, що ми можемо ігнорувати свої інтереси в будь-якому регіоні. Такі регіональні конфлікти залишилися в минулому. Ніщо не показало це ясніше, ніж підтримка Китаєм, КНДР та Іраном військових зусиль Росії", – пише авторка.

На її думку, з метою своєї національної та економічної безпеки США мають "інвестувати у можливості", а нерішучість Америки в Європі лише заохочує агресію та загрожує добробуту у всьому світі.

Маккастер підкреслила, якщо Захід дозволить Україні зазнати поразки у війні, Вашингтону доведеться суттєво збільшити свою армію та кількість військових баз за межами території США.

"Щоб стримати або, за потреби, перемогти Росію, збройним силам США знадобляться 14 нових бригадних бойових груп, 18 додаткових бойових кораблів, вісім додаткових батальйонів Корпусу морської піхоти, 555 додаткових літаків ВПС та 266 000 солдатів", — вважає експертка.

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Це, своєю чергою, спричинить розширення ВПК, який повинен буде набагато швидше, ніж зараз постачати армії зброю, "щоб відповідати високим вимогам сучасної війни". Як снігова куля, це призведе до збільшення вкладень у всі оборонні сфери, включаючи розвідку, кібербезпеку та космічні дослідження.

Маккастер впевнена, що натомість, Америка та її союзники мають збільшити допомогу Україні, щоб дати їй можливість витіснити окупантів із захоплених територій та залишити Росію з переможеною та ослабленою армією, труднощами в економіці, зруйнованими зовнішньоекономічними відносинами та купою внутрішніх проблем.

Тоді успішна Україна з потужним ВПК та сучасною армією дозволить Вашингтону скоротити свої зусилля та вкладення в Європі. Так США зможуть зберегти свій вплив у європейському регіоні та при цьому направити більше ресурсів та уваги у Тихоокеанський регіон.

"Навіть якщо відкинути міркування безпеки та моральні причини підтримки вільного Києва, які мають величезне значення, підтримка України є фінансово обґрунтованим рішенням для Сполучених Штатів", – підбиває підсумок Елейн Маккаскер.

Нагадаємо, Трамп, швидше за все, домовлятиметься не з Росією, а з Китаєм, оскільки російська економіка виявилася слабкою та нецікавою для США. Це дає Україні надію на подальшу підтримку США та перемогу у війні.

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