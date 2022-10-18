"Кілька годин завершився артобстріл, є жертви": на Банковій заявили про атаку росіян на Сумщину

Російська війська вдень 18 жовтня вели артобстріл по прикордонню Сумщини, у результаті чого є жертви серед цивільних людей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Відомо, що окупанти обстріляли з артилерії село Юнаківської громади Сумського району. Під вогонь військ РФ потрапив центр і околиці населеного пункту.

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Всього зафіксовано 14 "прильотів". Внаслідок обстрілів 2 людини загинуло, 1 травмовано.

"Російські терористи продовжують обстрілювати прикордоння України. Буквально пару годин, як завершився артобстріл. Під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів", - написав Тимошенко.

Він додав, що також пошкоджено крамницю та будівлі навколо.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що станом на ранок 18 жовтня від обстрілів РФ протягом минулої доби, 17 жовтня, загинуло і постраждало понад 40 мирних людей. Зокрема, одна особа отримала поранення на Сумщині.

Україна під обстрілами

Війська РФ вранці 18 жовтня продовжили обстрілювати Україну. Ворог атакував дронами та ракетами низку великих міст України, зокрема, Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.

У низці міст є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ударів є перебої із водою та світлом. Що відомо про ракетні удари та їхні наслідки - у матеріалі ТСН.ua.

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