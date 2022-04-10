Декілька мерів загинуло, викрадають бізнесменів, екссиловиків, працюють катівні - Арестович про ситуацію на Херсонщині

Декілька мерів загинуло, викрадають бізнесменів, екссиловиків, працюють катівні - Арестович про ситуацію на Херсонщині

Українським спецслужбам відомо про три катівні, які діють на території області.

Ситуація на Херсонщині є важкою, але не критичною. Окупанти проводять репресії проти колишніх українських силовиків, щодо мирних жителів області - таких фактів поки не зафіксовано.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі ізраїльського радіо 10 квітня.

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За його словами, українським спецслужбам відомо про три катівні, які діють на території області.

"Мітинги продовжуються. У Херсонській області намагаються репресувати предстаників місцевого самоврядування, декілька мерів загинуло, викрадають бізнесменів, колишніх силовиків, працюють катівні. За нашими даними, відомо про три катівні, де допитують, катують та вбивають. Але в цілому ширких репресій проти мирного населення поки непомітно", - зауважив Арестович.

Він додав, що жителі області, незважаючи на окупацію, залякування, чинять спротив проти окупантів.

"На Херсонщині продовжується український спротив. Там вони не можуть вчиняти багато злочинів, оскільки немає багато камер, неприкута увага. Але щодо окремих категорії - колишні атовці, колишні військовослужбовці ЗСУ, які не встигли виїхати, колишні співробітники Служби безпеки України, здійснюють репресії", - сказав радник ОП.

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