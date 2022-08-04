"Кілька поколінь українців ненавидітимуть "мирну" Росію: у Кремлі пропагандистам видали нові методички

У Кремлі розробили нові методички, за якими пропагандисти від 1 серпня пояснюватимуть про причини війни проти України.

У них йдеться про те, що нібито "мирна" Росія була змушена напасти на Україну, щоб допомогти "братнім народам".

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Війну Росії проти України пропагандистам пропонують порівнювати із початком Першої світової війни, коли нібито Російську імперію втягнули у війну. У Кремлі пропагандистам пропонують заявляти, що Росія напала на Україну через те, що "вони своїх не кидають" та "захищають братні народи від гніту".

Пропагандисти повинні заявляти, що причиною війни у 2022 році є події Революції Гідності, коли "Крим не захотів жити у ворожому до росіян середовищі та увійшов до складу РФ". Щодо тимчасово окупованих районів Донецької Луганської областей, то пропагандисти заявлятимуть, що війна необхідна для того, щоб "допомогти нації реалізувати своє право на самовизначення".

У Кремлі заявлятимуть, що "США від 2014 року робили усе, щоб кілька поколінь українців ненавиділи "мирну" Росію і були готовими вбивати росіян". Роль Росії у війні проти України, як цинічно йдеться у методичці, "виключно мирна", а на території України Росія нібито воює із Заходом.

Також пропагандисти повинні брехати про те, що роль США у світі скоро нівелюється і сформується "новий світовий порядок". У Кремлі ж вважають, що будівничим цього порядку нібито буде країна-терористка - Росія.

Видання зазначає, що ці методички наштампував Експертний інститут соціальних досліджень. За їхніми словами, безпосередньо курирує їхнє складання депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Олег Матвейчев.

Нагадаємо, у Путіна уже заявили, що Революція Гідності була "загрозою для світового ладу.

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