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Кілька родин із Харківщини збирали інформацію на Вінниччині для російських кураторів

Кілька родин із Харківщини збирали інформацію на Вінниччині для російських кураторів

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Кілька родин із Харківщини збирали інформацію на Вінниччині для російських кураторів

Їх затримували спецпризначенці

Диверсійну групу, яка працювала на росіян, затримали на Вінниччині.

Про це йдеться в ТСН

Кілька родин із Харківщини переїхали до одного із сіл Гайсинського району після початку повномасштабного вторгнення. Весь час були на зв'язку із російськими кураторами і передавали їм  інформацію про військові частини.

Затримували диверсантів вінницькі спецпризначенці. Під час обшуків знайшли в них комп'ютери та телефони, інформація в яких доводить злочинну діяльність.

У Вінницькій області затримали диверсійну групу

У Вінницькій області затримали диверсійну групу

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